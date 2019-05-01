Kapkaççılar önce kameralara, sonra polise yakalandı

Son zamanlarda motosiklet kullanmak suretiyle kapkaç olaylarına karışan 1'i kadın 2 kişiyi yakalamak için harekete Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimlik tespiti için geniş çaplı bir araştırma başlattı. Olayların gerçekleştiği bölgelerde güvenlik kamerası incelemesi yapan Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilk önce kapkaç olaylarında kullanılan motosikletin plakasını tespit etti. Daha sonra şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, motosikleti kullanan V.S. ve kapkaç olayını gerçekleştiren A.Ş.'yi operasyonla yakaladı.

Çalınan telefonlar sahiplerine teslim edildi

Yapılan çalışmalarda şahısların Zeytinburnu'nda 5 kapkaç, 1 gasp ve 1 motosiklet hırsızlığı gerçekleştirdiği öğrenildi. Şüpheli şahısların tespit edilen ikamet adreslerinde yapılan aramalarda ise 4 adet motosiklet kaskı, 3 adet motorcu montu ve 1 motosiklet sepeti ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen suç unsurları ile kamera görüntülerinde kullanılan kıyafetlerin aynı olduğu tespit edildi. V.S isimli şüphelinin yakalandığında üzerinde bulunan 2 adet telefonun Fatih ilçesinde gerçekleştirmiş oldukları kapkaç olayları ile bağlantılı olduğu belirlendi. Şüpheliden ele geçirilen telefonların ise sahiplerine ulaştırıldığı ifade edildi.

Fatih ilçesinde 5 ve Güngören ilçesinde de 1 ayrı kapkaç suçunun da faili olduğu öğrenilen V.S ve A.Ş çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kapkaç anları kamerada

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerden birinin motosikleti kullandığı diğerinin ise kapkaç olayını gerçekleştirdiği görülüyor. Vatandaşların elinden telefonunu, kollarından çantalarını çalan şüphelilerin bir başka olayda motosikleti çalarak uzaklaştığı görülüyor.

Caner Sönmez - Davut Has

