Kaplumbağa Tuki'den derbi tahmini

Darıca'da bulunan Faruk Yalçın Hayvanlar Alemi ve Botanik Parkı'nın sevimli üyelerinden olan 99 yaşındaki Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki, yarın Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesinde tahminde bulundu. Daha önce 2017 tarihinde oynanan ve Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sonucunu yaptığı tahmin ile doğru bilen Tuki şimdi de Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe-Galatasaray maçı için tahminde bulundu. İki takımın renklerine boyalı meyve ve sebzelerle tahminde bulunması beklenilen Tuki, bayraklarının olduğu kutuların önünde uzun süre bekledikten sonra tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

ATASOY: "5 YILDIR TUTTURDU"

Tuki'nin derbi tahmininde yıllardır yanılmadığını ifade eden Hayvanat Bahçesi Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, “Bugün Tuki'nin doğum günü hem de yıllardır bizim bir geleneğimiz var. Tuki, derbi öncesi tahminde bulunuyor. Birçok derbide ve Dünya kupasında tahminler yaptı. Bugün de Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için tahmin yapmasını istiyorduk. Tahmin sonucunda Galatasaray'ın yeneceğini söyledi. Bazı arkadaşlar mutlu, bazıları mutsuz bu durumdan ama 5 yıldır tutturdu. Bu sene de tutturacağına inanıyoruz” dedi.

Tuki'nin özel türler arasında yer aldığını belirten Genel Müdür Yardımcısı Simge Çelik Atasoy, “Hayvanat bahçesinde 60'ın üzerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan tür var. Tuki de onlardan biri. Türü Aldabra kaplumbağası. Yaşam alanlarındaki şehirleşme ve avlanma nedeniyle nesli tehlike altında. Burada hayvanat bahçesi olarak bakımını üstleniyoruz. Doğal olarak sebzelerle besleniyor. En sevdiği sebzeler, maydanoz, roka gibi şeyler. Biz de doğum günü diye ona karnabahar, maydonoz ve rokadan oluşan pasta hazırladık. Bunu genel olarak tüm hayvanlarımıza yapıyoruz. Doğum günlerinde sevdikleri yiyeceklerden pastalar hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

NEŞAT AYDIN: "GALATASARAY'I SEÇTİĞİ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Tahmin sonrası Galatasaraylı olduğu için mutlu olduğunu belirten Tuki'nin bakıcısı Neşat Aydın, “Daha önce 5 yıl üst üste Fenerbahçe'yi seçti doğru tahminde bulundu. Bugün ilk kez onun tercihine tanık oldum Galatasaray'ı seçti. Ondan dolayı da çok mutluyum. İnşallah tahmini tutar da 20 yıllık hasretimiz sona erer” diye konuştu.

Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin Galatasaray - Fenerbahçe maçının sonucunu doğru bilmesinin ardından hayvanat bahçesi yetkilileri Fenerbahçe-Galatasaray maçı için yapılan tercihin doğru çıkıp çıkmayacağını merakla bekliyor.

Hakan Öztürk