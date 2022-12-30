Kapora dolandırıcısı teknik takibe takıldı

İkinci el ağırlıklı alışveriş yapılan siteye değerinin az altında sahte otomobil ilanları veren zanlı, 'çok alıcı var, kapora gönderirsen ayırırım' şeklinde yaptığı görüşmelerde, çok sayıda ilden vatandaşlardan kapora topladı. Vatandaşlar sonrasında aracı almak için aradıklarında ise telefonlara çıkmayan zanlı, farklı telefon numaraları üzerinden dolandırıcılığı defalarca tekrarladı.

Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir vatandaşın da benzer şekilde dolandırılmasının ardından yaptığı şikayet sonrasında, Gemlik Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmaya başladı. Yapılan teknik takip sonrasında, zanlının Ankara'nın Sincan ilçesinde olduğu tespit edildi. Yapılan operasyon sonrasında zanlı dolandırıcılıkta kullandığı telefonlar ve siteye ilan yüklediği laptop bilgisayarlarla birlikte yakalandı.

Hurşit Topal

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