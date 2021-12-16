Kaporasını verdiği araçları alamayan vatandaşlar stokçulara isyan etti

Otomotiv sektöründe ellerindeki sıfır araçları daha fazla paraya satmak isteyen otomotiv stokçuları, araç almak isteyen ve kaporasını veren pek çok vatandaşı mağdur etti. Aylar önce kaporasını ödedikleri aracı alamayan mağdurlar İHA'ya konuştu.

İbrahim Gökmen, “266 bin lira olarak fiyatı söylendi ve 2 bin lira kaparo verdik. Fiyat sabitlemesi yapılmadı. Gelecek olan zammı kabullenmemizi istediler. Biz her şeye evet dedik. Ama bir ay sonra bizi aradıklarında arabanın fiyatının 375 bin lira olduğunu söylediler. 'Kabul ediyor musun' dediler, biz 'ediyoruz' dedik. Ama şu an bizden istemiş oldukları rakam 456 bin lira. Neredeyse 190 bin lira arabanın üzerine zam koydular" dedi. Gökmen, durumla ilgili makamlara şikayette bulunduğunu da ekledi.

“Araç almayacağım, vazgeçtim”

Stokçu mağduru olan bir diğer vatandaş Güler Kaz ise, “Araba alamıyoruz. 400 bin lira olmuş arabalar. Stokçular yüzünden mağduruz. Biz de 200 bin TL civarı anlaşmıştık. Ama şimdi 400 bin lira oldu. Anlaşamıyoruz. Almayacağım, vazgeçtim” dedi.

“İkinci el araçlara bakacağım”

Bir diğer mağdur Ayşegül İşler ise, “Para biriktirmiştim, araba almayı düşünüyordum. 200 bin civarı olarak biliyorduk. Bir ayın içerisinde bu kadar artıştan dolayı, stokçulardan dolayı vazgeçtim. Almayacağım, ikinci ellere bakmayı düşünüyorum şu anda” diye konuştu.

“Kaparo verdik fakat bekliyoruz”

Ahmet Köksal da, “Benim de arabam eskimişti. Arabamı değiştirmeyi düşünüyordum. Öyle planlamıştım yıl sonuna doğru. Fakat şu anda fahiş fiyatlardan dolayı vazgeçmek zorunda kaldık. Sürekli mağdur oluyoruz. Stokçular sağ olsunlar fırsat kollayıp duruyorlar. Onların yüzünden araç değiştiremiyoruz. Eski arabamla gidip geliyorum. Şu anda piyasada araba yok zaten, yok satıyorlar. Olanı da alamıyoruz çünkü yüksek fiyat çekiyorlar. Kaparo verdik fakat bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci