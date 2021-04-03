Kaptan pilottan SoloTürk hayranı Ahmet Safa'ya ağlatan sürpriz

Samsun'da yaşayan Ahmet Safa Yazıcı tedavisi için İstanbul'a geldiğinde üzerinde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Solo Türk'ün tişörtünü gören Prof. Dr. Selçuk Peker, bunun ne anlama geldiğini sordu. Ahmet Safa'da ileride Solo Türk Pilotu olmak istediğini ve havacılık hayranı olduğunu söyledi.

Bunun üzerine hastane yönetimi, Solo Türk'ün kurucu pilotlarından olan Sedat Yalın Ahbab ile iletişime geçerek Ahmet Safa'ya moral vermek için kendisini ameliyat öncesi hastaneye davet etti. Ahmet Safa, doktoruyla görüştüğü sırada kendisine sürpriz yapan Sedat Yalın Ahbab'ı karşısında görünce gözyaşlarına hâkim olamadı. Ayrıca Kaptan Sedat Yalın, Ahmet Safa'ya tuttuğu takım Trabzonspor'un uçak maketini de hediye etti. Anne Emine Yazıcı ve Baba Ahmet Yazıcı da, Ahmet Safa'nın büyüyünce pilot olmak istediğini, havacılığa çok meraklı olduğunu ve çocuklarının yaptığı işi her zaman hakkını vererek yapması gerektiğini söylediler.

Havacılığı çok sevdiğini ve ileride de pilot olmak istediğini söyleyen Ahmet Safa Yazıcı, "Babam küçükken kardeşlerimle beraber Solo Türk gösterilerine götürürdü. Ben de çok heveslenirdim, koskocaman uçağı uçurmalarına çok şaşırır ve özenirdim. Havacılığa olan ilgim o günlerde başladı'' dedi. Ahmet Safa, Yalın Ahbab kaptanı karşısında gördüğünde çok heyecanlandığını belirterek, internetten uçuş videolarını da izlediğini söyledi.

Solo Türk'ün kurucu pilotlarından olan Sedat Yalın Ahbab ise sürecin nasıl geliştiğini anlatırken, ‘' Ameliyat öncesi Ahmet Safa'ya sürpriz yapmak istedim. Hem de ilerisi için onu motive etmek istedim. Safa'nın bu kadar heyecanlanacağını düşünmemiştim. Onu görünce ben de çok heyecanlandım. Bundan sonraki süreçlerde kendisi ile temasımızı koparmayacağız, birbirimize söz verdik.

Ahmet Safa, iyileşip sağlığına kavuştuktan sonra kendisini Türk Hava Yolları Uçuş Eğitim Merkezi'nde misafir ederek pilotluğa ilk adım olarak birlikte simülatör eğitimi yapacağız'' dedi. Ahmet Safa'nın pilot olması için de tavsiyelerde bulunan Yalın Ahbab, derslerinin ve yabancı dilinin çok iyi olması gerektiğini ve zaten kendisinin de istekli olduğu için çok zorlanacağını düşünmediğini belirtti.

Ahmet Safa'nın tedavi sürecini takip eden Prof. Dr. Selçuk Peker ise "Amacımız damar yumağına ışın vererek, o yumağı oradan yok etmek. Böylece damar yumağına bağlı olarak herhangi bir risk ile karşılaşmasını engellemek istiyoruz. Yaklaşık 3 yıl sonra damar yumağının tamamen kaybolmasını bekliyoruz. Tedavi tamamen tamamlandıktan Ahmet Safa istediği her şeyi rahatça yapabilecek'' dedi.

Ferhat Yasak