Kaptan Sapunaru'nun doğum günü kutlandı

Süper Lig'in 33. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek olan sarı-kırmızılı takım hazırlıklarına tamamladı. Hes Kablo Kayserispor'un 37 yaşına giren tecrübeli takım kaptanı Cristian Sapunaru için antrenman sonrası doğum günü kutlandı. 05 Nisan 1984 doğumlu olan tecrübeli ve başarılı oyuncu için doğum günü pastası hazırlandı. Doğum günü pastasının üzerindeki mumları üfleyen Cristian Sapunaru, sonrasında pastayı kesti. 37 yaşına giren Sapunaru'ya ilk dilimi Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ikram etti. Sapunaru, daha sonra tebrikleri tek tek kabul etti.

Yüksel Yıkılmaz