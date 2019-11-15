İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti

Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti
Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti

Antalya’da bir iş yerine açık pencereden giren kapüşonlu hırsız, kasadaki 700 lirayı ve 3 kavanoz balı çaldı. İş yeri yöneticisi, “Hırsızın sanırım ya şekeri düşmüş ya da üşümüş” dedi.

Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti - Tıkla İzle

Konyaaltı ilçesindeki bir yöresel ürünler iş yerinde ustalık yapan Cezmi Kayalı, sabah saatlerinde dükkanı açtığında ortalığın dağıtılmış olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, hırsızın iş yerine pencereden girdiğini belirledi. Dükkan içinde araştırma yapan çalışanlar kasadaki 700 lira ve 3 kavanoz balın hırsız tarafından çalındığını belirledi.

700 lira ve 3 kavanoz bal

İş yeri ustalarından Cezmi Kayalı, içeri girdiklerinde dükkana hırsız girdiğini anladıklarını belirtti. Güvenlik kamerasını incelediklerinde bir hırsızın pencereden içeri girdiğini gördüklerini kaydeden Kayalı, “Penceredeki teli maket bıçağıyla kesip içeri girmiş ve kasaya yönelmiş. Kasadaki 700 lirayı ve 3 kavanoz balı götürmüş. Sırtı çantalı ve beyaz kapüşonu vardı. Birçok yiyecek ve makine varken para ve bal kavanozlarını götürmüş” diye konuştu.

"Hırsızın şekeri düşmüş"

Hırsızın birçok şekerli madde varken bal kavanozlarını götürmesini anlayamadıklarını dile getiren Cezmi Kayalı, “Muhtemelen şekeri düşmüş balımıza tenezzül etmiş. Üşümüş ve bala ihtiyaç duymuş olabilir” dedi.
Kameralara yansıyan görüntülerde, başında kapüşon ve sırtında sırt çantası bulunan hırsızın pencereden içeri girip yazar kasayı açması ve paraları aldığı görüldü. Hırsızın eşkalinin belirlenmemesi için yüzünü kapattığı anbean kameralara yansıdı.

İsa Akar - Burak Yalman

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.