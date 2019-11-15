Kapüşonlu hırsız, onlarca yöresel ürün arasında sadece balı tercih etti

Konyaaltı ilçesindeki bir yöresel ürünler iş yerinde ustalık yapan Cezmi Kayalı, sabah saatlerinde dükkanı açtığında ortalığın dağıtılmış olduğunu fark etti. Hemen güvenlik kameralarını inceleyen çalışanlar, hırsızın iş yerine pencereden girdiğini belirledi. Dükkan içinde araştırma yapan çalışanlar kasadaki 700 lira ve 3 kavanoz balın hırsız tarafından çalındığını belirledi.

700 lira ve 3 kavanoz bal

İş yeri ustalarından Cezmi Kayalı, içeri girdiklerinde dükkana hırsız girdiğini anladıklarını belirtti. Güvenlik kamerasını incelediklerinde bir hırsızın pencereden içeri girdiğini gördüklerini kaydeden Kayalı, “Penceredeki teli maket bıçağıyla kesip içeri girmiş ve kasaya yönelmiş. Kasadaki 700 lirayı ve 3 kavanoz balı götürmüş. Sırtı çantalı ve beyaz kapüşonu vardı. Birçok yiyecek ve makine varken para ve bal kavanozlarını götürmüş” diye konuştu.

"Hırsızın şekeri düşmüş"

Hırsızın birçok şekerli madde varken bal kavanozlarını götürmesini anlayamadıklarını dile getiren Cezmi Kayalı, “Muhtemelen şekeri düşmüş balımıza tenezzül etmiş. Üşümüş ve bala ihtiyaç duymuş olabilir” dedi.

Kameralara yansıyan görüntülerde, başında kapüşon ve sırtında sırt çantası bulunan hırsızın pencereden içeri girip yazar kasayı açması ve paraları aldığı görüldü. Hırsızın eşkalinin belirlenmemesi için yüzünü kapattığı anbean kameralara yansıdı.

İsa Akar - Burak Yalman