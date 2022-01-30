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Kar altında kalan seralar zarar gördü

Kar altında kalan seralar zarar gördü
Kar altında kalan seralar zarar gördü

Adıyaman’da yaklaşık 10 gün boyunca devam eden kar ağırlığına dayanamayan çok sayıda sera çökerek zarar gördü.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yaklaşık 10 gün boyunca belirli aralıklarla yağan kar yağışından dolayı ağırlaşan seralarda çökme meydana geldi. Kar ağırlığına dayanamayan seraların çökmesinden dolayı maddi hasarlar yaşandı. Kahta ilçesinde Abuzer Başkaya'ya ait 2 dönümlük sera, Mehmet Yıldırım'a ait 1,5 dönümlük sera, Celal Korkut'a ait 1 dönümlük sera ve Mehmet Yıldırım'a ait 1 dönümlük sera zarar gördü. Sera işletmecileri yaşanılan olaydan dolayı oldukça mağdur olduklarını ve yetkililerden yardım beklediklerini söyledi.

Cihan Kizir
 

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