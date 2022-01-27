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Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı

Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı
Kar araçların boyunu aştı, hastaya 2 gün sonra ulaşıldı

Kangal’da kar ve tipinin yolları kapatması sonucu ayağı yerinden çıkan hastaya 2 gün sonra ulaşıldı.

Sivas'ın Kangal ilçesi Aktepe köyünde yaşayan bir vatandaşın ayağı iki yerinden çıktı. Bunun üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. Harekete geçen sağlık ekipleri kar ve tipinin yolu kapatması sonucu hastaya ulaşamadı. İlçe Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yer yer tipiden göz gözü görmezken bazı noktalarda kar kalınlığının iş makinelerinin boyuna ulaşması dikkat çekti. Zorlu geçen 2 günün ardından hastaya ulaşılarak gerekli tedaviler yapıldı.

Volkan Kaplan
 

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