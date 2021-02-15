Kar Avcılar'da trafiği durma noktasına getirdi

İstanbul'da akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle D-100 karayolunda trafik yoğunluğu yaşandı. D-100 karayolu Edirne istikametinde araçlar ilerlemekte zorlanırken, Beylikdüzü-Avcılar arasında trafik adeta durma noktasına geldi. Avcılar'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Edirne istikametinde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Ankara yönünde trafiğin akıcı olduğu gözlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre, sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala kent genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 44 olduğu öğrenildi.

Selim Bayraktar