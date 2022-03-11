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Kar çocukların eğlencesi oldu

Kar çocukların eğlencesi oldu
Kar çocukların eğlencesi oldu

Gaziosmanpaşa'da okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar, tepsiyle karda kayıp, kar topu oynayarak gönüllerince eğlendi.

Kar çocukların eğlencesi oldu - Tıkla İzle

İstanbul'da etkisini artıran kar yağışı ortalığı beyaza bürüdü. Kar yağışı bazı vatandaşlar için çile, bazı vatandaşlar için ise eğlence oldu. Yolda yürümeye çalışan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Dengesini kaybeden kimi vatandaşlar yere düşerken, kar en çok tatilde olan çocuklara yaradı. Fırın tepsisini kapan çocuklar yokuş aşağı kayarak eğlendi. Tatilin tadını çıkaran çocuklar, kar topu da oynadı.

"İlk defa böyle kar görüyorum"

Kar tatilini değerlendirdiklerini söyleyen Cabir Çekirdeklioğlu, "Çocuklarla kayması biraz zor oluyor" dedi.
İlk defa böyle kar gördüklerini söyleyen çocuklar ise "Çok eğleniyoruz. Kar topu oynuyoruz. İstanbul'u kar bastı. Yarın daha kötüsü gelecek diyorlar. Biz eğlenmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Öznür Demir isimli başka bir vatandaş ise, "Çocukları evde tutamadık. Çocuklarla birlikte eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş - Furkan Duman
 

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