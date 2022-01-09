Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı 00:00'a kadar devam etti. Oldukça etkili olan ve nadir görülen dolu yağışı nedeniyle ilçede ilginç manzaralar oluştu. Yollar, park ve bahçeler kar yağmışçasına beyaza bürünürken, dolu nedeniyle oluşan beyaz örtü ilginç manzara oluşturdu. Dolu yağışın Marmaris ilçe merkezinin yanı sıra başta İçmeler ve Armutalan mahalleleri olmak üzere tüm ilçede etkili olduğu belirtildi.

Yağışın ardından herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belediye ekipleri bölgeye çıkıp kontrollerde bulunurken, şu ana kadar ilçe genelinde dolu yağışından kaynaklı herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.

Meteoroloji yetkilileri yağışların devam edeceğini duyurdu.

Kar yağışına hasret Marmarisliler, yağan doluda doyasıya eğlendi

Kar yağışının on yılda bir gerçekleştiği Marmaris'te gece yarısı yağan doluyu kar zanneden vatandaşlar beyaz örtüyü görünce sokağa döküldü.

Birçok kişi kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaşan dolu ile kar niyetine oynadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gece yarısı aniden bastıran dolu yağışı aralıksız olarak yarım saat sürdü. Saat 23:30'da başlayıp 24:00'e kadar devam eden dolu yağışı sonrası cadde ve sokakların beyaza büründüğünü gören vatandaşlar sokağa döküldü.

Kara hasret kalan Marmarisliler, kar yerine dolu ile oynamayı ihmal etmedi. Bazı vatandaşlar kar topu niyetine dolu topu oynarken, bazı vatandaşlar ise yollarda biriken dolu tabakasının üzerine yatıp beyaz örtünün keyfini çıkardı.

İlçe genelinde etkili olan ve her yeri kar yağmışçasına bembeyaz yapan dolu, yağışın yağmura dönmesi ile eriyip gitti. İlçede dolu sonrası oluşan manzara objektiflere bu şekilde yansıdı.

Kar değil dolu esareti

Muğla'nın Marmaris ilçesine az rastlanır bir dolu yağışı gerçekleşti. Yarım saatte yer yer 10 santim ile 15 santim kadar biriken dolu hayatı olumsuz etkilerken, bazı bölgelerde araçlar dolu nedeniyle mahsur kaldı, bazı bölgelerde ise yollardaki bordur taşları yerinden söküldü.

Gece saat 23:30 sıralarında başlayan dolu yağışı nedeniyle kısa sürede tüm ilçe beyaza büründü. Birçok vatandaş beyaza bürünen ilçeye kar yağdığını zannederken, kar oynama niyetiyle sokağa inenler ise gördükleri manzara karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçede kara hasret yaşayan vatandaşlar, kar yerine dolu ile oynayıp beyaz örtünün keyfini çıkarırken başta sürücüler olmak üzere bazı vatandaşlar ise dolu esareti yaşadı.

Bir anda bulvar, cadde ve sokakları kaplayan dolu nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, bazı bölgelerde dolunun ardından başlayan yağmur nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Bazı bölgelerde taşlar yerinden söküldü. Marmaris Belediyesi'ne bağlı ekipler dolu yağışının ardından ilçe genelindeki doluya tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Nadir görülen bu yoğunluktaki dolunun ilçede oluşturduğu manzaralar objektiflere bu şekilde yansıdı.



