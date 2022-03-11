İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı

Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı
Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı

Karaman’da yoğun kar yağışı ile birlikte oluşan tipi, Karaman-Mersin Karayolunu tamamen ulaşıma kapatırken, Karaman-Konya yolunda da aksamalara neden oluyor.

Kar fırtınası Karaman-Mersin karayolunu ulaşıma kapattı - Tıkla İzle

Karaman'da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşımda da aksamalar neden olan kar yağışı nedeniyle bölge trafik ekipleri, dün geceden itibaren şehir giriş ve çıkışlarında tedbir alarak, sürücüleri megafonla uyarıyor. İç Anadolu'yu Akdeniz Bölgesi'ne bağlayan Sertavul Geçidi'nde ise yaşanan kar fırtınası ve buzlanma nedeniyle görüşün sıfıra düşmesi sonucu yol tamamen tüm araçların geçişine kapatıldı. Sabaha kadar kapalı olan Karaman-Konya karayolu ise kar fırtınasının etkisini yitirmesi üzerine kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Karayolları ekipleri Karaman'ı Konya ve Mersine bağlayan yollarda kar temizleme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri konusunda uyarıyor. Şehir içinde de Karaman Belediyesine bağlı ekipler, ana yolları ve köprülü kavşaklarda kar kürüme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor.

Karaman'da kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Başyayla, Sarıveliler ve Ermenek ilçelerinde okullar bugün için tatil etmişti.

Mehmet Dağlı - Ali Rıza Dağlı 

İLGİLİ HABER
Kapalı yolları açmaya çalışan karayolları ekibi karda mahsur kaldı Kapalı yolları açmaya çalışan karayolları ekibi karda mahsur kaldı
İLGİLİ HABER
Unkapanı köprüsü kapatıldı Unkapanı köprüsü kapatıldı
İLGİLİ HABER
Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi Beyaza bürünen Belgrad Ormanı havadan görüntülendi
İLGİLİ HABER
Kar çocukların eğlencesi oldu Kar çocukların eğlencesi oldu

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.