Kar geri döndü! Eğitime kar engeli... İşte okulların tatil olduğu iller

Dumlupınar'da okullara 1 gün kar tatili

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelebilecek buzlanma riski nedeniyle Dumlupınar ilçemizde 3 Mart Perşembe günü eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Banaz'da okullara kar tatili

Uşak'ta akşam saatlerinde etkisini arttıran kar nedeniyle okullara 1 gün ara verildi.

Uşak'ta akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Banaz ilçesinde şiddetini arttıran kar yağışı, ana arter ve sokaklarda aksaklıklara sebep oldu. Bu kapsamda Banaz Kaymakamlığı, resmi sosyal medya hesabından okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu.

Konya'nın 10 ilçesinde yüz yüze eğitimde okullara kar tatili

Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde kar yağışının yoğun devam etmesi ve tipi nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıların önüne geçmek için 03 Mart 2022 Perşembe günü 1 gün süreyle okulların tatil edildiği bildirildi.

Kavaklıdere ilçesinde okullara kar tatili

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası temel eğitim, orta eğitim ve yaygın eğitime bir gün ara verildi.

Kavaklıdere İlçe Hıfzıssıhha Kurulundan yapılan açıklamada, “Yoğun kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı 3 Mart Perşembe günü ilçemiz genelinde Temel Eğitim, Ortaöğretim ve Yaygın Eğitim Kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmesine; kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılmasına karar verilmiştir” denildi.

Sinop'ta taşımalı eğitime kar engeli

Sinop ili ve ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Konu ile ilgili Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada; “İlimizin yüksek kesimlerinde bu geceden itibaren etkili olması beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle 03 Mart 2022 tarihinde ilimiz merkez ilçe ve diğer tüm ilçelerimizin taşıma hatlarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

Denizli'de Mart ayında eğitime kar engeli



Denizli'nin Kale ilçesinde yoğun kar yağışının ardından 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verildi.

Denizli'de sabah saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinde etkisini gösteren kar, eğitime engel getirdi. Kale Kaymakamlığı yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 03 Mart 2022 Perşembe günü tüm okullarda yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitimle eğitim-öğretime devam edileceğini açıkladı. Engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan kamu personellerinin ise idari izinle sayılacağı belirtildi.

Isparta'da okullar 1 gün tatil edildi



Isparta Valiliği, kar yağışının etkili olması sebebiyle il genelinde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Ayrıca açıklamada kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Isparta genelinde öğleden sonra başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam edeceği ve sıcaklıkların eksi derecelere düşeceği yönünde yapılan meteorolojik uyarılara dikkat çekildi. Bu çerçevede Isparta genelinde 3 Mart 2022 Perşembe günü Millî Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel anaokulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel öğretim kursları, kişisel gelişim kursları, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları (MTSK) uygulama eğitimleri, özel iş makinaları ve operatörlük kursları, uygulama eğitimleri, Halk Eğitim Merkezlerinde devam eden kurslar, okullarda devam eden destekleme ve yetiştirme kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verildiği bildirildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personelin de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacağı bilgisi paylaşıldı.

Burdur'da eğitime bir gün ara verildi

Burdur'da yoğun kar yağışının ardından anaokulları, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime bir gün ara verildi.

Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamlar gibi oluşması muhtemel risklerden dolayı il genelinde eğitime bir gün ara verildiği açıklandı. Yapılan açıklamada, “Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel anaokullarında, özel eğitim anaokullarında, ilkokullar, ortaokullar ve liselerde; yüz yüze eğitim faaliyetlerinin rehabilitasyon merkezlerinin, yaygın eğitim kurslarının ve tüm özel kursların yüz yüze eğitimlerine, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kreş ve gündüz bakım evlerinde hizmete, Burdur merkez ve ilçelerinde görevli fiziki engeli olan tüm engelliler, bakmakla yükümlü olduğu engelli yakını olan, hamile ve on yaş altı çocuğu olan kamu çalışanları bir gün izinli sayılmasına karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.



Afyonkarahisar'da eğitime kar engeli



Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, olumsuz hava şartlarından dolayı kent genelinde okulların yarın tatil edildiğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, kar yağışının gece boyu devam etmesinin beklendiğini ve yarın sabah oluşacak buzlanma nedeniyle okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiğini kaydetti. Ayrıca kentte görev yapan hamile, engelli ve gazi olan kamu görevlilerinin de yarın idari izinli sayılacakları öğrenildi.