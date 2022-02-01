İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü
Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü

Düzce'nin Sinekli Yaylası'nda kar kalınlığı yer yer 2 metreye ulaştı. Araçların kara gömülmesi ve bir evin çatısından kar kütlelerinin düşme anı ise vatandaş kamerasına yansıdı.

Kar kalınlığı 2 metreye ulaştı, çatıdan kar kütleleri böyle düştü - Tıkla İzle

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Düzce'de geçtiğimiz hafta kar yağışı etkili oldu. Düzce'ye 33 kilometre mesafede bulunan Sinekli Yaylası da etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi aştığı alanlarda, bazı araçlar kar altında kaldı, traktörler ise karla kaplandı. Evlerin çatısında ise kilolarca ağırlıkta kar kütleleri oluştu. İnsanların yürümekte bile zorluk çektiği Sinekli Yaylası'nda bir evin çatısından kar kütlelerinin düşmesi ve aracın kara gömüldüğü anlar, vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Ali Yıldız

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.