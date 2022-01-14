Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya genelinde hava sıcaklıkları düşerken yüksek kesimlerde de kar yağışı etkili oluyor. Etkisini gösteren kar yağışı, Hendek ilçesinde bulunan Dikmen Yaylası'nı beyaza bürüdü.

Yer yer kar kalınlığının 50 santimetrenin üzerine ulaştığı yaylada seyrine doyumsuz manzaralar oluştu. Yayla ve yüksek kesimlerde oluşan eşsiz manzara adeta mest etti. Yeşil ağaçların beyazla birleşmesiyle oluşan görüntüler kış masallarını andırdı.

Mustafa Özdemir

