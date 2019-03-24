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Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kar kalınlığı 7 metreyi buldu
Kar kalınlığı 7 metreyi buldu

Kış aylarında kar ve tipi dolayısıyla kapanan Erzurum-Tekman arasındaki dağ yolunun yeniden ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı.

Erzurum - Tekman arası ulaşım mesafesini azaltan ve alternatif yol olarak kullanılan Palandöken'in arka tarafından geçen dağ yolunun açılması için Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. 

Yaklaşık kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu yolda iş makineleri ve kar püskürtme araçları çalışma yaparak yolun bir kısmını ulaşıma açtı. Özellikle yazın işlek olarak kullanılan yolun kış aylarında uzun süre kapalı kaldığını belirten Tekman AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Ethem Budak, "Bu yol Erzurum - Tekman arasında kilometreyi düşürüyor. Açıldığı zaman bizler için kullanışlı oluyor" dedi.  

Ahmet Uğur Budak

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