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Kar kalınlığının 11 metreyi bulduğu yolda çalışma

Kar kalınlığının 11 metreyi bulduğu yolda çalışma
Kar kalınlığının 11 metreyi bulduğu yolda çalışma

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar kalınlığının 11 metreyi bulduğu yolda çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 14 köy ile 29 mezra yolu olmak üzere toplam 43 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için özel idaresi ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekibi, Yüksekova ilçesine bağlı Mergezer yolunda da çalışmalarını sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 11 metreyi bulduğu bölgede ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Açtıkları yolda kar kalınlığını yüksekliğini gösteren ekipler, kar kalınlığını 11 metreyi bulduğunu ifade ettiler.

Feyzullah Taş
 

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