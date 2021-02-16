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Kar, kış demedi soğuk havada zıpkınla akya avladı

Kar, kış demedi soğuk havada zıpkınla akya avladı
Kar, kış demedi soğuk havada zıpkınla akya avladı

Çanakkale açıklarında zıpkınla tüpsüz dalış gerçekleştiren bir kişi, 23 metre derinlikte, 1 metre 80 santimetre büyüklüğünde akya balığı avladı.

Çanakkale'de özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Çetin Ege Doğan(40), kış mevsiminde zorlu hava şartlarına rağmen geçtiğimiz günlerde Saros Körfezi'nde, tüpsüz olarak 23 metre derinliğe daldı. Bir süre dipte gezindikten sonra, 1 metre 80 santimetre büyüklüğünde, yaklaşık 65 kilogramağırlığındaki akya balığını takibe alan Doğan, başarılı bir hamleyle zıpkınla dev balığı avladı.

Dev akya balığını güçlükle çıkarabildiğini belirten Doğan, o anların fotoğrafını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Utku Yaşar Cüce

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