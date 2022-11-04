Kar kuyusunda kemikleri bulunan kadını altınları için çoban öldürmüş

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz 28 Mayıs'ta Altınoluk Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Yılanlı Dağı'ndaki su kuyusunda insana ait kemiklerin olabileceği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yaklaşık 8 metre derinlikteki kuyuya itfaiye yardımı ile inen ekipler, kuyudan insana ait kemikler ile kadın çantası çıkarıldı. Çantanın içerisinde bulunan Ayşe Kavak'a ait kimlik ile ilgili araştırma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kavak için 21 yıl önce kayıp başvurusu yapıldığını belirledi.

Cinayet aydınlatıldı

Olayın ardından soruşturmayı derinleştiren cinayet dedektifleri, o dönemde Ayşe Kavak'ın gasp edilen cep telefonunu takibe aldı. Ekipler, telefonda bulunan sim kartın değiştirildiğini ve telefonu çoban olduğu öğrenilen M.A.'ya ait olduğu tespit edilen sim kartla kullanıldığını belirledi. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan M.A., dosyanın 20 yıllık zaman aşımına uğraması sonucu emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Rahşan affından yararlanmış

Öte yandan, cinayet şüphelisi M.A.'nın 1988 yılında cinayet işlediği, 12 yıl hapis cezası yattıktan sonra "Rahşan affı" olarak bilinen afla cezaevinden çıktığı ve 2.5 ay sonra Ayşe Kavak'ı öldürüp kuyuya attığı öğrenildi.

Cinayet dedektifleri 8 yılda 25 faili meçhul olayı aydınlattı

Ayrıca, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ayşe Kavak cinayetinin aydınlatılmasıyla birlikte 8 yılda 25 faili meçhul cinayet olayını aydınlatmış oldu.

Ali Göç



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