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Kar ne zaman yağacak 2019 İstanbul| Bu sene kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak 2019 İstanbul| Bu sene kar ne zaman yağacak?
Kar ne zaman yağacak 2019 İstanbul| Bu sene kar ne zaman yağacak?

Kar ne zaman yağacak merak konusu olmuş durumda ve bir çok kişi tarafından araştırılıyor. Meteorolojik analizlere göre ilk kar yağışının ne zaman yağacağı belli olmuş durumda. İşte İstanbul'da da etkili olması beklenen kar ne zaman yağacak sorusunun cevabı...

İstanbul'a kar ne zaman yağacak son dakika 2019... Bir çok kişinin bugünlerde daha çok sormaya başladığı Bu sene kar ne zaman yağacak ile ilgili son gelişmeler ve detaylar işte burada yer alıyor...

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK? 

Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin edilen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor. Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor. Analizlere ve meteorolojik bilgilere bakılırsa, Aralık ayı oldukça sert geçecek.  

 

Meteorolojik analizlere göre, aralık ayının son günlerinden itibaren Sibirya kökenli kuvvetli bir soğuk hava dalgasının etkili olması öngörülüyor. İstanbul'da da etkisini göstereceği tahmin edilen soğuklarla birlikte, kentte mevsimin ilk kar yağışının 27-31 Aralık tarihleri arasında olması bekleniyor. 

Özellikle Marmara, Karadeniz ve kısmen de Ege bölgeleri için mevsim normalleri ve altında sıcaklıkların olacağı tahmin ediliyor. Analizlere ve meteorolojik bilgilere bakılırsa, Aralık ayı oldukça sert geçecek.  

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