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Kar nedeni ile kapanan yolun açılmasını halay çekerek beklediler

Kar nedeni ile kapanan yolun açılmasını halay çekerek beklediler
Kar nedeni ile kapanan yolun açılmasını halay çekerek beklediler

Siirt’in Pervari ilçesinde dün geceden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolun açılmasını bekleyen 112 acil sağlık ve DEDAŞ ekipleri, halay çekerek yolun açılmasını bekledi.

Dün gece yağan kar nedeniyle Pervari ilçesine bağlı Geçittepe köyünü birbirine bağlayan 10 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarının ulaşıma açılması için karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Köylere gitmekte olan 112 acil sağlık ve DEDAŞ ekipleri yolun açılması için bir süre bekledi. Yolun açılmasını bekleyen ekipler, araçtan gelen müzik sesiyle halay çekmeye başladı. Bu anlar, ekip arkadaşları tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Ekipler, müzik eşliğinde halay çekerken, 3 saatlik çalışma sonucu yollar yeniden ulaşıma açıldı.

Selami Deniz
 

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