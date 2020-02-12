Kar nedeniyle mahsur kalan hastaya saatler sonra ulaşıldı

Olay, Sincik ilçesine bağlı Balkaya köyünün Tokluca mezrasında meydana geldi. Tokluca mezrasında yaşayan Seniha Güneş (45) için solunum sıkıntısı ve göğüs ağrısı şikayeti nedeniyle sağlık ekibi talep edildi. Yolların kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı ilk olarak helikopter ambulans ile hastaya ulaşılmak istendi ancak helikopterin ineceği bir bölge olmayınca bu plandan vazgeçildi. Daha sonra İl Özel İdare ekiplerinden yolun açılması için talepte bulunuldu. Ekipler yaklaşık 6 kilometrelik yolun açılması için çalışma başlattı. Uzun süren çalışma sonrasında mezraya ulaşıldı. Ekipler ambulansı mezra girişinde park ederek hastaya ulaştı. Hastayı sedyeye alan sağlık ekipleri karla kaplı yolda yaklaşık 500 metrelik mesafede hastayı sedyede taşıdı. Ambulansa alınan hasta daha sonra Sincik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Arslantaş

