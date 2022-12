Kar Spor İda Ultra büyük bir coşkuyla başladı

Sabah 07.00'de Çanakkale-Yeşilyurt'ta buluşan sporcular, eşsiz bir mücadeleye ilk adımlarını attı. Balıkesir-Güre'ye kadar uzanan koşu zeytin bahçelerinden, mitolojiyi konu olan efsaneleri ile ünlü Kazdağları'ndan geçerek Aeneas Kültür Rotası'na dokunuyor. Çanakkale'nin Ayvacık Kaymakamı Eker, ultra maratonun Ayvacık ilçesi'nden başlamasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek “Ultra maraton koşusu bu yıl altıncısı düzenlenen bir etkinlik. Pandemi sebebiyle bir yıl ara verildiği için 2020 yılında yapılamamıştı. Uluslararası bir etkinlik olması bizi ayrıca sevindiriyor, ev sahipliği yapmış olmamız bizi son derece mutlu ediyor. Ülkemizin birçok yerinden sporcularımız katıldı. Çok sayıda sporcumuz var. Yine aynı şekilde yurt dışından katılan sporcularımız var. İlçemiz çok kıymetli çünkü Kazdağları'nın eteklerine kurulmuş ve inanılmaz doğası ve tarihiyle birçok potansiyeli bünyesinde barındıran bir yer. Dolayısıyla bu etkinliğe ev sahipliği yapmak da bizler için ayrıca sevindirici. İnşallah bundan sonraki süreçte de çok daha gelişerek devam edecektir" şeklinde konuştu. Karspor Yönetim Kurulu Başkanı Selami Alaftargil, "Tarihi bir bölgede doğasıyla muhteşem güzel olan bir ortamda katılımcı sporcuların yüksek enerjisiyle Karspor ailesi olarak burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Katılamayanları da gelecek yılki organizasyona bekleriz. Şu anda çok güzel duygular içerisindeyim. Mutluyuz bu organizasyona sponsor olduğumuz için" ifadelerini kullandı.

Polat Dede: "Bölgenin tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlıyor"

Organizasyon Komitesi Başkan Polat Dede Kar Spor İda Ultra Maratonun bu yıl altıncısının düzenlediğini ifade ederek, "Öncelikle bu sene İda Ultra'nın Kar Spor Ultra'nın altıncısını düzenliyoruz. 2016 senesinde başladık ve pandemide ertelenen yarışımızı saymazsak altıncı sefer düzenliyoruz. Dört parkurda yaklaşık bin 700 sporcu bu sene Kazdağları'nda Çanakkale ve Balıkesir bölgesinde bizlerle birlikte. Burası bizim start noktamız ve şu an inanılmaz bir kalabalık var. Biz bölgeye çok fazla katkısı olduğunu düşünüyorduk. Ama bugün çok daha net gördük. Hava da güzel olunca bence her şey güzel gidiyor. Bu tarz spor etkinliklerinin her bölgede düzenlenmesi ve o bölgenin tanıtılmasına çok büyük katkılar sağlıyor. Biz bölgeyi tanıtabildiğimize inanıyoruz. Umarım faydalı oluyoruzdur. Yarışlar devam ediyor. Şimdi 15 kilometre startını vereceğiz. Yeşilyurt Köyü'nden Adatepe Köyü'ne 36 kilometre parkuru belki bir saat sonra bitecek. Çok güzel mücadeleler var. Diğer uzun parkurları da artık 24 saat süren parkurumuzu da ilerleyen zamanlarda takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

15 kilometrelik parkuru bitirerek yarışların ilk kurdelayı göğüsleyen ve parkur rekoru kıran Koşucu Mehmet Aydıngör de "Ben İzmir'den geliyorum. Yarış atmosferi çok güzeldi. Geçen sene de koştum. Biraz daha balçıklı çamur vardı. Geçen seneye göre bu sene daha iyi koştum bir saat 8 dakika sürdü. Parkur rekoru kırılmış bu arada on beş kilometrede" ifadelerine yer verdi.

Sporcular Kazdağları'nın zorlu parkurlarında ter döktüler, kimi zaman zeytinlikler arasından, kimi zaman dere geçişleri ile doğa ve yorgunluklarıyla mücadele ettiler.

Emrah Elmas - Uygar Aydın



