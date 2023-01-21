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Kar sürprizi yaşanmıştı...Yarı yıl tatiliyle Uludağ'da pistler doldu

Kar sürprizi yaşanmıştı...Yarı yıl tatiliyle Uludağ'da pistler doldu
Kar sürprizi yaşanmıştı...Yarı yıl tatiliyle Uludağ'da pistler doldu

Kış turizmininin önemli merkezlerinden Uludağ'da dün gece yaşanan kar sürprizinin ardından yüzler güldü. Sömestr tatili için zirveye gelenler kar yağışının ardından bugün pistlerde kayak ve kızak keyfi yaşadı. Yoğun kar yağışının Ocak ayı sonunda gelmesi bekleniyor.

Kar sürprizi yaşanmıştı...Yarı yıl tatiliyle Uludağ'da pistler doldu - Tıkla İzle

Son yılların en sıcak kış mevsimini geçiren Türkiye'de Aralık ve Ocak aylarında kar ve yağmur yağışı beklenen düzeyde gerçekleşmedi. Uzmanlar bu ay sonunda yoğun kar yağışı beklerken, dün gece Ege üzerinden gelen yağışlı hava dalgası Uludağ'ı beyaz örtüye bürüdü. Otellerin yüzde 30 doluluk oranına ulaştığı zirvede hem sömestr tatilcileri hem de günübirlik ziyaretçiler kar yağışının ardından kayak ve kızak keyfini sürdü.
Kar yağışına sevinen vatandaşlar; “Uzun zamandır beklediğimiz kar yağışı biraz da olsa dün gece itibariyle yağdı. Her taraf beyaza büründü, hepimizi mutlu eden bir yağış oldu" diyerek kar yağışının devam etmesini temenni etti. Meteoroloji Uludağ'da kar kalınlığının 16 santimetre olduğunu açıkladı

Ahmet Burak Öztürk - Abdullah Bozkurt

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