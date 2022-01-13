Kar temizliği yapan iş makinesinin üzerine çığ düştü

Doğu Anadolu Bölgesinin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Van'ın Bahçesaray ilçesi ile Bitlis'in Hizan ilçesi kara yolunun 20'nci kilometresindeki Ulubeyli mevkiinde kar temizleme çalışması yapan kara yollarına ait iş makinesinin üzerine çığ düştü. Operatörü Kemal Aktaş son anda kendisini kurtarırken, iş makinesinin büyük bir bölümü çığın altında kaldı. Çığ temizliği için bölgeye ekipler sevk edildi. Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alınan operatör Aktaş'ın hafif yaralandığı belirtildi.

Kar yağışı ile birlikte bölgede çok sayıda yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.