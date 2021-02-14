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Kar ve fırtınanın ortasında kalan tır sürücülerinin imdadına AFAD ekibi yetişti

Kar ve fırtınanın ortasında kalan tır sürücülerinin imdadına AFAD ekibi yetişti
Kar ve fırtınanın ortasında kalan tır sürücülerinin imdadına AFAD ekibi yetişti

Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla AFAD ekipleri, Hamzabeyli ve İpsala Sınır Kapılarında kar ve fırtınanın ortasında kilometrelerce kuyrukta bekleyen tır sürücülerinin imdadına yetişip kumanya yardımı yaptı.

Kar ve fırtınanın ortasında kalan tır sürücülerinin imdadına AFAD ekibi yetişti - Tıkla İzle

Yunanistan, yoğun kar yağışı nedeniyle Edirne'nin İpsala Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Kipi Sınır Kapısı'ndan tır geçişlerini durdurduğunu bildirdi. Kararın ardından yurt dışına ürün taşıyan tır sürücülerinin bazıları İpsala Sınır Kapısı'nda bekleme kararı alırken, bazı tır sürücüleri de alternatif sınır kapılarına yöneldi.

Edirne'nin Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da 10 kilometre tır kuyruğu oluştu. Kar yağışının da etkili olduğu bölgede Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp'in talimatıyla AFAD ekipleri, her iki sınır kapısında kar ve fırtınanın ortasında bekleyen tır sürücülerine kumanya ikramında bulundu.

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