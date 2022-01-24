Kar ve sis manzarası ile tarihi Varda Köprüsü göz kamaştırdı

Adana'nın Karaisalı ilçesi Hacıkırı Mahallesi'nde 1912 yılında Almanlar tarafından inşa edilen ve yöre halkı tarafından da ‘Koca Köprü' olarak anılan Varda Köprüsü, dört mevsim ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından turistler ve fotoğrafçıların bölgedeki başlıca gezi noktaları arasında ilk sırada yer alan tarihi köprü, kışın da masalsı görüntüler veriyor.

Türkiye genelinde yoğun kar yağışının devam ettiği günlerde doğa fotoğrafçısı Osman Demirden tarafından drone ile görüntülenen Varda Köprüsü, beyaza bürünen çevresi ve sis altındaki manzarası ile adeta göz kamaştırdı.