Kar ve yağmur barajları doldurdu

Balıkesir'de son dönemlerdeki yağışlar il merkezinin su ihtiyacını karşılayan İkizcetepeler Barajı'nın doluluk oranlarını etkiledi. Hava şartlarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği dönemde yüzde 25 seviyesine düşen doluluk oranı son yağan kar ve yağmurlar sonrası Yüzde 41'e yükseldi.

İkizcetepeler Barajı'nın doluluk oranıyla ilgili bilgi veren BASKİ Daire Başkanı İzzet Günal; Balıkesir genelinin bu yaz su sıkıntısı çekmeyeceğini söyledi Günal; "Şu an 9.6 kilometrekarelik İkizcitepeler Göl alanının içerisindeyiz 1992 Yılında yapılmış 165 Milyon metreküp kapasitede Yüzde 84'ü içme suyu, yüzde 16'sı da tarımsal suya tahsis edilmiş bir tesisimiz ve buradan biliyorsunuz Balıkesir merkezdeki Pamukçu'da ki içme suyu arıtma tesisimize su ihtiyacını karşılayıp şebekeye buradan su veriyoruz. Bu son dönemlerde biliyorsunuz hem pandemi süreci, hem iklim değişikliği havaların kuraklıklarla beraber ısınmasıyla beraber Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Balıkesir'de de suyumuz var mı? yeterli mi? soruları gündeme geldi. Biz Aralık ayı içerisinde buradaki içme suyu ile alakalı rezerv miktarımız Yüzde 20'lerdeydi, bu son zamanlarda yaşanan kar yağışları, yağmurlar şu an geldiğimiz noktada yüzde 41'lik içme suyu stokumuz var. Yani bu da demek oluyor ki; aşağı yukarı 60-65 Milyon metreküp civarında. Bunun tarımsal sulamaya tahsisi barajımızın ölü hacimdeki su miktarını çıkarttıktan sonra elimizdeki su miktarı şehre günlük verdiğimiz 96 bin Metreküplük suyu da hesap ederek geldiğimiz noktada yaklaşık 490 günlük suyumuz var. Bu konuda Balıkesir halkı çok çok rahat olabilir" dedi.

Müdür Günal, büyükşehir ve BASKİ olarak kesintisiz hizmet verdiklerini söyleyerek, "Arıtma tesisimizden ayrıca Balıkesir Merkez'de 17 kırsal mahallemize de içme suyu temin ediyoruz. Balıkesir genelinde bu sayı 30 ama sadece işimiz burada Balıkesir merkezi yönetmek değil, bütüncül şehir anlayışı içerisinde Ayvalık'tan Altınova'ya; Altınoluk'tan Altınova'ya, Savaştepe'den Dursunbey'e Avşa adasına kadar tüm 726 bin aboneye içme suyu hizmeti ve kanalizasyon hizmeti götürmek zorundayız. Kesintisiz bir şekilde geçtiğimiz günler de hatta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız özellikle bu dönemlerde yaşadığımız sıkıntılarla ilgili bizden çok sıkı bir brifing aldı. Çünkü bu konuya çok önem veriyor, bu brifing doğrultusunda biz onunda belediyecilik anlayışı içerisinde önümüze koyduğu gömleği doğru ilikleme ilkesi ile yaptığımız ve yapacağımız çalışmaları kendisine arz ettik. Hatta son günlerde kendisi de bazı çalışmalarımızı hayata geçirdi. Özellikle Avşa'nın içme suyu ihtiyacını çözmekle alakalı 4 bin metreküplük mevcut tesisin 6 bin metreküp kapasiteye çıkarılması talimatı verdi. İhalesini yaptık çalışmaları kendisi başlattı. Balıkesir Merkez'de sürekli patlayan Sütlüce bölgesinde arıza yapan ciddi kayıp kaçak oranımız olan yaklaşık 5 Kilometrelik içme suyu hattının rehabilitasyon işine start verin dediği iş tamamlanmak üzere. Şubat ayı içerisinde Allah nasip ederse çalışmalarımızı tamamlayacağız. Onun haricinde özellikle körfez bölgesinde yaz / kış nüfusu farklı olan bölgelerimizde ki su başlarındaki kaynaklarda yapmış olduğumuz çalışmalarla Ayvalık'tan Altınova'ya; Altınova'dan Altınoluk'a yaz aylarında ki misafirlerimize sağlıklı hizmet vermek için uğraşıyoruz. Tabi iş sadece içme suyunu temin etmek değil kullanılan suyu da çevreye zararsız bir şekilde deşarj etmek bu kapsamda Körfez bölgesinde Nikita Havran çayı, Gömeç çayı, Edremit çayındaki taban temizlikleri ve taş tahkimat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Yani kısaca özetlersek şehrimizde suyun yönettiği değil, suyu yöneten bir anlayışla BASKİ genel müdürlüğü olarak Sayın Başkanımızın koymuş olduğu ilkeler çerçevesinde hizmet etmeye çalışıyoruz. Şunu diyebiliriz ki Balıkesir merkez ve Balıkesir geneli İnşallah bu yaz su sıkıntısı yaşamayacak, elimizden geldiğince yaşatmayacağız" eklinde konuştu.

Hakan Küçükakman