Kar yağdı, sürücüler yolda kaldı

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray kara yolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar ve yoğun sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücüler, zincir takarak ilerleyebildi. Yola zincirsiz çıkanlar da uzun süre beklemek zorunda kaldı. Yolda kalan araçlara karayolları ekipleri yardım etti.

Sürücüler, "Bugün 10 Nisan, biz burada hala karla mücadele yapıyoruz" dedi.

Şükrü Akyüz



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