Kar yağışı bugün İstanbul'u terk ediyor

Megakent İstanbul uzun zamandır beklediği kar yağışının 3 gündür etkisi altında bulunuyor. Haftasonu daha çok Anadolu yakasında etkili olan yak yağışı bugün sabah saatlerinde Avrupa yakasında da şiddetini arttırdı. Kar yağışında trafikte hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Trafik ise yüzde 82 yoğunluk seviyesi ile adeta durma noktasına geldi.

Diğer taraftan kar yağışının megakenti ne zaman terk edeceği belli oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre kar megakenti bugün terk ediyor. Hava sıcaklıklarında ise bir değişiklik beklenmiyor. İstanbul'da bugün hava sıcaklığı en yüksek 3 derece olurken en düşük -4 derece olması bekleniyor.

İstanbul'un önümüzdeki 5 günlük hava tahmini ise şöyle:

"Salı bulutlu en yüksek 5 en düşük -3 derece

Çarşamba bulutlu en yüksek 7 en düşük -2 derece

Perşembe parçalı bulutlu en yüksek 10 en düşük 5 derece

Cuma parçalı bulutlu en yüksek 12 en düşük 9 derece

Cumartesi bulutlu en yüksek 10 en düşük 9 derece".

Ertuğrul Gün