Kar yağışı İstanbul'un bir çok ilçesinde etkili oluyor

Meteorolojiden gelen uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Beylikdüzü'nde sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar yağışı Silivri ve farklı ilçeleri de etkisi altına altı. Ağaçlar ve yollar beyaz örtüyle kaplanırken ortaya muhteşem kış manzaraları çıktı.

Kar yağdığı için çok mutlu olduğunu belirten Bir vatandaş, ”Seviniyorum. Ortalık temizlenecek. Mikroplardan kurtulacağız. Güzel ve bereketli bir kış geçirmek istiyoruz. Kar yağışı nedeniyle mutluyum. Şu anda lapa lapa kar yağıyor ve ilk defa böyle giyiniyorum” dedi.

Önder Alas isimli vatandaş ise,” Silivri'de yılın ilk karı yağıyor. Çok soğuk havalar. Burada kış normalde kış soğuk geçiyor. Burada. Uzun zamandır kar yağmıyordu ama” diye konuştu.

Erdal Can İçelli