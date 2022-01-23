Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdiği. Yollar beyaz örtü ile kaplanırken, araçlar da kaymaya başladı. Bir polis aracı virajı alamayarak kayıp kaldırıma çarptı. Başka bir araç da kayganlaşan yolda duramayarak otomobile çarptı. İkitelli'de ise sürücüler karla kaplı yolda zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Volkan Kayalar

