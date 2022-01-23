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Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi
Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi

Kar yağışı gece saatlerinde kazaları da beraberinde getirdi. Bağcılar’da kayan araçlar ve karla kaplı yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler saniye saniye kameraya yansıdı. Bir polis aracının virajı alamayarak kaldırıma çarptığı ve başka bir aracın kayarak bir otomobile çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi - Tıkla İzle

İstanbul'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları da beraberinde getirdiği. Yollar beyaz örtü ile kaplanırken, araçlar da kaymaya başladı. Bir polis aracı virajı alamayarak kayıp kaldırıma çarptı. Başka bir araç da kayganlaşan yolda duramayarak otomobile çarptı. İkitelli'de ise sürücüler karla kaplı yolda zor anlar yaşadı. Yaşanan o anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Volkan Kayalar
 

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