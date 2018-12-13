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Kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teli ölüme neden oldu

Kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teli ölüme neden oldu
Kar yağışı nedeniyle kopan elektrik teli ölüme neden oldu

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kopan elektrik telinden akıma kapılan 16 yaşındaki lise öğrencisi hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt Mahallesi Reşit Efendi Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle kopan elektrik teli, kaldırıma düştü. Karla kaplı kaldırımda yürüyen 16 yaşındaki İlker Bayrı, kopan elektrik telini fark edemedi. Yüzlerce voltluk akımın bulunduğu tele takılan talihsiz genç, ağır yaralandı. Olayı fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı ile bölgeye ambulans ve polis ekipleri ile AKEDAŞ görevlileri sevk edildi. Yerlerin ıslak olması nedeniyle gence ilk etapta müdahale edilemedi. Akımın kesilmesinin ardından 112 Acil Servis ambulansına alınarak Elbistan Devlet Hastanesine kaldırılan Bayrı, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bayrı'nın cansız bedeni, otopsi için morga konuldu. 

Olaya tanık olan mahalle sakini, “Ben çağırdığımda polis geldi. Kancayla müdahale etmek istedik. Tele dolaşmıştı. Elektrik olduğundan çekemedik” dedi.  

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