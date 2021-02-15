Kar yağışı sonrası Alibey Barajı doluluk oranı yüzde 50'yi geçti

Son 10 yılın en düşük baraj doluluk oranlarını gören Megakent'te görülen yağmur ve kar yağışları sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 47.20'ye ulaştı. Alibey Barajı'nın doluluk oranı ise yüzde 50'yi geçti.

Beklenen mevsimsel yağışların 2020 yılında düşmemesi nedeniyle barajlar son 10 yılın en düşük doluluk oranına gerilemişti. İstanbul'da etkili olan yağmur ve kar yağışı sonrası barajların genel doluluk oranı yüzde 47.20'ye yükselirken, beyaza bürünen Alibey Barajı'nın doluluk oranı da yüzde 53.09'a ulaştı. Havadan çekilen görüntülerde ise daha önce keçi ve koyunların otladığı alanların yeniden suyla dolmaya başladığı ve su seviyesinin Güzelce Kemeri'ne kadar geldiği görüldü. İSKİ verilerine göre ise barajların genel doluluk oranı Ocak ayında yüzde 40.39'iken Şubat ayında 6.81 artış ile yüzde 47.20 seviyesinde ulaştı. Su seviyesinin karların erimesiyle daha da artması tahmin ediliyor.

Sümeyye İnal - Emre Baba

