Kar yağışı sonrası Aydos Ormanı'nda kartpostallık görüntüler oluştu

İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasının yüksek rakımlı noktalarından olan Aydos Ormanı ve Aydos Kalesi'nde oluşan kar manzaraları görenleri mest ederken Aydos Ormanında ağaçlar beyaza büründü. Karın keyfini çıkarmak için Aydos Ormanı'na gelen çocuklar ve aileleri karda poşetlerle kayarak doyasıya eğlendi. Öte yandan, kartpostallık görüntülerin oluştuğu eşsiz manzara dron havadan ile görüntülendi.

“Okullar tatil edildiği için karda poşetlerimizle kayıyoruz”

Aydos Ormanına karın keyfini çıkarmak için gelen çocuklardan Hüseyin Enes Yılmaz, “Okullar tatil edildiği için karda poşetlerimizle kayıyoruz. Çok eğleniyoruz. Arkadaşlarımızla ailemizle geldik.” dedi.



Mustafa Ayabakan - Sevgi Canpolat