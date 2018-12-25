Kar yağışına hazırlıksız yakalan öğrenciler tatil istedi

Meteoroloji'nin Kocaeli'de 2 günlük kar yağışı olacağı uyarılarının ardından beklenilen kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hafta başında sıcakların düşmesi sonrası dün gece yeniden başlayan kar yağışı ile Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi başta olmak üzere kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Kent merkezine yakın yüksek kesimlerinde etkisini hissettiren kar yağışına hazırlıksız yakalan üniversite öğrencileri, eğitime kar tatili arasının verilmesini istedi. Kar yağışını beklemediklerini söyleyen öğrenciler, soğuktan korunmak için klimalı otobüs durakları ve kafelere sığındı. Kar yağışı sonrasında beyaz örtüye bürünen kentin yüksek kesimlerinde oluşan manzara ise havadan görüntülendi.

“Güzel duruyor ama soğuk”

Evden çıkmadan önce hava durumunun kar yağışı göstermediğini söyleyen Yağmur Beşirli, kara hazırlıksız yakalandığı için çok üşüdüğünü kaydederek, “Çok soğuk. Güzel duruyor ama soğuk. Ben Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde baktığımda yarın için kar yağışı görülüyordu. Beklemiyordum. Ben İstanbul'a gidip geliyorum. O yüzden karı görünce şaşırdım. Çok soğuk” dedi.

“Ben karı seviyorum, çok güzel”

Karı sevdiği için mutlu olduğunu belirten Şeyma Erboğa, okulun tatil edilmesini istediğini belirterek, “Ben karı seviyorum, çok güzel. Burada doğup büyüdüğüm için kar oluyor. Hoş ben seviyorum. Ben Gölcük ilçesinden geliyorum, orada kar yoktu. Ama hazırlıklıydım, hava durumunda kar yağışını gösteriyordu. Ben üşümüyorum. Kat kat giyindim. Bu yüzden hasta olmayacağımı düşünüyorum” diye konuştu.

“Kar yağışını beklemiyordum, hazırlıksız yakalandım”

Yağan kar yağışına hazırlıksız yakalandığını söyleyen Can Dündar isimli öğrenci ise derse girmek için İstanbul'dan geldiğini belirterek, “Kar yağışını beklemiyordum, hazırlıksız yakalandım. Donuyorum. İstanbul'dan geldik. Burası da İstanbul ile aynı ama Umuttepe soğuk gerçekten. Gitmek için elimizden geleni yapacağız. İzmit'in hava durumuna baktım, sağanak yağmur gösteriyordu. Burada kar yağışı gözükmüyordu” şeklinde konuştu.

Öte yandan kar yağışı hazırlıklarını günler öncesinden tamamlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış nedeniyle yolların kapanmaması ve olumsuzlukların yaşanmaması adına yol açma ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Murat Kanber - Gürcan Yılmaz

