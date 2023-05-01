İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler yaylada kamp yaptı

Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler yaylada kamp yaptı
Kar yağışını fırsat bilen doğaseverler yaylada kamp yaptı

Kastamonu’nun Araç ilçesinde etkili olan kar yağışını fırsat bilen doğaseverler yaylada kamp yaptı.

 Kastamonu'nun Araç ilçesi sınırında bulunan Fındıklı ve Gölcük yaylaları gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bulan doğaseverler, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal koordinesinde yaylada kamp yaptı.

30 kişilik bir grup yaylada hem doğanın hem de kar yağışı ile ortaya çıkan manzaranın tadını çıkardı.

Bedirhan Göksu - Yasin Ciğerci

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.