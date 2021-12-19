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Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda tırların bekleyişi sürüyor

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda tırların bekleyişi sürüyor
Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda tırların bekleyişi sürüyor

Antalya Akseki-Seydişehir yolunda etkili olan kar yağışı, trafikte aksamalara neden oldu. Alacabel bölgesinde 1 metreyi aşan kar kalınlığı nedeniyle emniyet ekipleri ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor.

Kar yağışının etkili olduğu Antalya-Konya karayolunda tırların bekleyişi sürüyor - Tıkla İzle

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda 1825 rakımlı Alacabel bölgesinde kar kalınlığı 1 metreyi aştı. Akseki trafik ekipleri tarafından kar yağışı nedeniyle bölgede ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor. Tırlar Akseki Bölge Trafik Müdürlüğü ve dinlenme tesislerinde bekletiliyor.

Akseki merkezde ise kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Akseki'nin yüksek kesimlerinde birçok mahallede yollar ulaşıma kapandı. Kapanan yolları açma çalışmaları belediye ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Ayşe Çatlı
 

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