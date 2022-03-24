Kar yağışının etkili olduğu Bayburt'ta eğitime 1 gün süreyle ara verildi

Baharı bekleyen Bayburtlular güne kar yağışıyla uyandı. Kar cadde ve sokakları tamamen yeniden beyaz örtüyle kapladı. Kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 24 mart 2022 perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Ahmet Akbuğa

