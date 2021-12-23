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Kar yağışıyla beraber İstanbul'un Anadolu yakası beyaza büründü

Kar yağışıyla beraber İstanbul'un Anadolu yakası beyaza büründü
Kar yağışıyla beraber İstanbul'un Anadolu yakası beyaza büründü

İstanbul’da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağısı belli noktalarda etkisini gösterdi. İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı. Beyaza bürünen İstanbul'un Anadolu yakası drone ile havadan görüntülendi.

Kar yağışıyla beraber İstanbul'un Anadolu yakası beyaza büründü - Tıkla İzle

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle bazı bölgeler adeta beyaza büründü. Daha önce yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı şehir merkezlerinde de etkisini gösterdi. İstanbul Pendik'te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle evlerin çatılarını ve yeşil alanlar beyaza büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgeler havadan drone ile görüntülendi.

Ayfer Keçeciler,” İstanbul'a kar yağması çok güzel bir şey en azından temiz hava olması çevremizin daha temiz gözükmesi ve doğaya güzel bir görünüm ve güzel bir görüntü olması birde Aydos ormanlarına kar çok güzel yakışıyor. Karı gördüğümüzde çok mutlu ve sevinçli oluyoruz çok mutlu oldum. Ben karı çok seviyorum kendi adıma çok mutlu oldum” dedi.



Muharrem Çam - Halit Arslan
 

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