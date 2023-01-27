Kar yok soğuk çok

Her sene metrelerce kar yağışı alarak adından söz ettiren Karlıova ilçesinde, bu sene beklenen kar bir türlü yağmadı. Hava sıcaklıklarının geceleri eksi 15, gündüz ise eksi eksi 8'lerde olduğu ilçede, göletler dondu. İlçeye bağlı Kanitaht Mahallesi ve Kale Mahallesi arasında bulunan Kale göleti, soğuk hava nedeniyle dondu. Göletin donmasıyla birlikte vatandaşlar üzerinde gezmeye başladı.

Karlıova tarihinde görülmemiş bir kış geçirdiklerini belirten vatandaşlardan Erkan Değirmenci, ilk defa istenilen karın yağmadığını aktardı. Değirmenci, “Bu sene Karlıova'da tarihte görülmemiş bir şey yaşadık. İstediğimiz kar yoktu bu sene. Dolayısıyla kuru soğuklar çok olduğu için gece eksi 15 derece, gündüz de eksi 8 derece soğukluk var. İleri de bizim Kale göletimiz var o da soğuk havadan dolayı dondu. Biz de kar bekliyoruz, havaların biraz daha yumuşaması için daha ılımlı olması için bekliyoruz” dedi.

Ayhan Turhan

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