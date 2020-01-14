Kara: “Eğitimde hedeflere ulaşmak için ‘Küreyerelleşme' gerekiyor.”

İhlas Koleji Akademik Direktörü Yavuz Kara'nın moderatörlüğünde düzenlenen panele IB Uluslararası Bakalorya Eğitimcisi Selda Mansur, Koç Lisesi Bölüm Başkanı ve IB Öğretmeni Dr. Rafiye Duru, Kültür 2000 Koleji IB-DP Koordinatörü Angela Lucca ve Eğitim Programları ve Öğretim Uzmanı Eda Şahbaz katıldı. Panelin girişinde bir konuşma yapan İhlas Koleji Akademik Direktörü Yavuz Kara, medeniyetlerin çıkarmış olduğu eğitim sistemlerinin artık global değerleri de sahiplenmesi gerektiğini söyledi. “21. yüzyılda Global (evrensel) ve local (yerel) kelimelerinin bir araya gelen ve Türkçesi Küreyerelleşme olan “Glocalization” terimi ile tanıştık. Bu terim yerel medeniyetlerin çıkarmış olduğu eğitim sistemlerinin artık evrensel değerlerle de harmanlanması gerekliliğinden ortaya çıktı.” diyen Kara, Glocalization teriminin eğitim sistemlerinde yer alması ile birlikte uluslararası program ve müfredatların da öneminin arttığını söyledi.

Ülkemizde bazı özel ve resmi okullarda uluslararası programlar ve müfredatlar doğrultusunda öğrenci yetiştirildiğine vurgu yapan Kara, “Uluslararası program ve müfredatlar ile daha iyi ve barışçıl bir dünya oluşturmak amacıyla gençlerin ortak vizyon ve misyon doğrultusunda gerekli beceriler, değerler ve bilgilerle donatılması hedefleniyor. Bu amaçla uygulanan programları genel olarak IB programları olarak adlandırabiliriz” ifadelerini kullandı. IB programlarının içeriğine de değinen Kara, programların disiplinler arası, kültürel, ulusal ve coğrafi sınırları aşan ve eleştirel katılımı, ufuk açıcı fikirleri ve etkin ilişkileri öne çıkaran bir eğitim sunduğunu belirtti.

Kara'nın konuşmasının ardından panelistler kendilerine yöneltilen sorular doğrultusunda IB, IB diploması, Türkiye'de IB diploması verilen okullar ve IB programlarında öğretmen ve öğrencilerden beklenen beceriler hakkında bilgiler verdiler.