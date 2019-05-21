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Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ yapılanmasına operasyon

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ yapılanmasına operasyon
Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ yapılanmasına operasyon

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıklarındaki FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında 41’i görevde 140 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kara, Hava, ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlarla kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen; Kara Kuvvetlerinden 2 Albay, 4 Yarbay, 7 Binbaşı, 17 Yüzbaşı, 16 Üsteğmen, 4 Teğmen; Hava Kuvvetlerinden 31 Astsubay; Deniz Kuvvetlerinden 2 Albay, 2 Yarbay, 1 Binbaşı, 3 Yüzbaşı, 40 Astsubay ve 11 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 140 şüpheli hakkında 21 Mayıs 2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan asker şüphelilerin 41'i görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı" denildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.  

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