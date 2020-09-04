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Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 27 gözaltı kararı

Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 27 gözaltı kararı
Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanması soruşturmasında 27 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında 7’si muvazzaf 27 astsubay hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan FETÖ'nün örgüt mensubu askerler ile sivil sorumlular arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen astsubay rütbesindeki 7'si aktif görevde olmak üzere 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce devam ettiği ifade edildi.

Abdullah Sarica

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