İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 7 askere gözaltı kararı

Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 7 askere gözaltı kararı
Kara Kuvvetlerinde FETÖ operasyonu: 7 askere gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 7 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargahında görevli şahıslardan FETÖ'nün mahrem imamları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 albay, 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 2 üsteğmen, 2 astsubay olmak üzere toplam 7 şüpheli hakkında 29.03.2019 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin muvazzaf asker olup halen aktif görevde olduğu kaydedildi. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.