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Kara yolunda ölümüne yolculuk

Kara yolunda ölümüne yolculuk
Kara yolunda ölümüne yolculuk

Muğla’da Köyceğiz-Ortaca kara yolunda bisikletli bir sürücü tehlikeyi aldırış etmeden önce kamyona tutundu, ardından tek teker üzerinde seyretti.

Hareket halindeki bisiklet sürücüsü rampa çıkışı Ortaca istikametine seyreden kamyona tutunarak uzun süre yolculuk yaptı. Bisiklet sürücüsü ardından bu defa adeta ölüme davetiye çıkarırcasına rampa çıkışı bisikletin ön tekerini havaya kaldırarak tek teker üzerinde seyretti.

Bisiklet sürücüsünün bu tehlikeli yolculuğunu ise arkasında seyreden bir vatandaş cep telefonu ile kaydetti. Bisiklet sürücüsünü cep telefonu ile kaydeden vatandaş, “Fethiye-Göcek yolu Ortaca yolundayım. Ondan sonra niye bisikletlilere yol vermiyorsunuz oluyor. Ortaca yolu güvenli taşımacılık mı diyeyim, güvenli ölüm mü diyeyim bilemedim. Yorum sizin. Ben de ağır vasıtayım ve ağır ağır çıkıyorum. Halen devam ediyor. Yaptığı hareket bak. Tek teker yapıyor bir de yolun kenarında” diyerek serzenişte bulundu.

Bekir Tosun

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