Karabağ - Sivasspor Canlı Anlatım

KARABAĞ 1-0 SİVASSPOR

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20' Sivasspor'da Robin Yalçın yerini Cofie'ye bıraktı.

15' Karabağ gole yaklaştı! Ceza sahası sol çaprazda topla buluşan Zoubir'in yerden vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

12' Golün ardından Sivasspor baskısını arttırdı.

8 Sivasspor kalecisi Mamadou Samassa, GOL pozisyonunun başlangıcında ofsayt olduğunu düşündüğü için yaptığı itirazlar sonrasında sarı kart gördü.

8' Matic'in pasıyla savunma arkasına sarkan Zoubir'in vuruşunda direğe de çarpan top ağlarla buluştu.Gol - Abdellah Zoubir

3' Yasin'in pasıyla Goiano sağ kanattan ceza sahasına sokulmak istedi. Savunma araya girip topu taca gönderdi.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Karabağ- Sivasspor İlk 11'ler

Karabağ: Magomedaliyev, Guerrier, Garayev, Medina, Jafarguliyev, Matic, İbrahimli, Bayramov, Owusu, Zoubir, Emreli

Sivasspor: Samassa, Marcelo Goiano, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Robin Yalçın, Claudemir, Yasin, Gradel, Ninga, Kone