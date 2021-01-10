Karabük Kent Ormanı'nın hali içler acısı

Şirinevler Mahallesi Kemal Atalay Caddesi üzerinde 4 kilometrelik bir yürüyüş parkuruna sahip olan Kent Ormanı, alkol kullananların uğrak mekanı oldu. İçerisindeki spor aletleri, tesisler ve doğayı izleme kuleleri ile kentin gözde yerlerinden olan Kent Ormanı'ında 3 sene önce meydana gelen yangın sonrası kafeteryalar kül oldu. Çevresi çöp yığınları ile dolan bölgedeki bazı tesisler kimliği belirsiz kişiler tarafından zarar verilerek talan edildi. Vatandaşlar, bakımsızlıktan içler acısı bir hale bürünen Kent Ormanı'nın yeniden kente kazandırılarak değerlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

“Buranın yeniden değerlendirilmesi lazım”

Kent Orman Parkı'nın çok güzel olduğunu ve 4 kilometrelik bir yürüyüş parkı olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Bakım isteyen bir yer. Şehrin bitişiğinde böyle bir yerin olması Karabük için bir avantaj. Buraya güzel bir yatırım yapılmıştı. Halı saha yapılmıştı yanında tesisi ile birlikte ama berbat bir hale getirilmiş. Serseriler ve ne olduğu belli olmayan insanlar vurup kırmışlar, yazık. Buranın yeniden değerlendirilmesi lazım. Şehre kazandırılması lazım. Böyle güzel bir yürüyüş parkuru kaç şehrin hemen bitişiğinde vardır. Korunması gerekir, halkımızın da koruması lazım. Burada bir tel örgü yapılmış ama yine de kontrolsüz. Köpeklerin sayısı fazla, tedbirlerin alınması gerekir. Vatandaş burada yürüyüşünü yapabilmeli” diye konuştu.

Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem