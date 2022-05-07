Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu
Hakemler: Ahmet Balkan, Şefik Öner, Ali Osman Karaosmanoğlu
Kardemir Karabükspor: Emre, Sezer, Doğukan, Mikail Efe (Hasan Fehmi dk. 59), Mert Ali, Zahid (Muhammet Gül dk. 84 ?), Serkan, Ahmet Enes, Furkan Erdağı (Yasin Pınarbaşı dk. 66), Mustafa (Mustafa Düzyer dk. 84 ?), Arda (Muhammet Emin dk. 66)
Büyükçekmece Tepecikspor: Burak, Doğukan, Berkay (Mertkan dk. 77), Erçağ, Kayhan, Orhan (Umut dk. 46), Muharrem (Hüseyin Tomak dk. 77), Hüseyin Fıstıkcı (Muhammet Yıldız dk. 46), Alperen, Ahmet, Emre
Sarı Kart : Mikail Efe (Karabükspor)
Goller : Arda (Dk.39) (Karabükspor), Berkay (Dk. 10, 23, 35, 60) Doğukan (Dk. 68), Erçağ (Dk.81) (Tepecikspor)
Yasin Erdem - Fatih Ünlü