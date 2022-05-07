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Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü
Karabükspor, Bölgesel Amatör Lig'e düştü

TFF 3. Lig 3.Grup’ta mücadele eden Kardemir Karabükspor, sahasında oynadığı son karşılaşmada Büyükçekmece Tepeciksporspor’a 6-1 mağlup oldu. 54 yıllık işçi takımı bu maçla profesyonel liglere veda ederek gelecek sezon Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele edecek.

Stat: Dr. Necmettin Şeyoğlu

Hakemler: Ahmet Balkan, Şefik Öner, Ali Osman Karaosmanoğlu

Kardemir Karabükspor: Emre, Sezer, Doğukan, Mikail Efe (Hasan Fehmi dk. 59), Mert Ali, Zahid (Muhammet Gül dk. 84 ?), Serkan, Ahmet Enes, Furkan Erdağı (Yasin Pınarbaşı dk. 66), Mustafa (Mustafa Düzyer dk. 84 ?), Arda (Muhammet Emin dk. 66)

Büyükçekmece Tepecikspor: Burak, Doğukan, Berkay (Mertkan dk. 77), Erçağ, Kayhan, Orhan (Umut dk. 46), Muharrem (Hüseyin Tomak dk. 77), Hüseyin Fıstıkcı (Muhammet Yıldız dk. 46), Alperen, Ahmet, Emre

Sarı Kart : Mikail Efe (Karabükspor)

Goller : Arda (Dk.39) (Karabükspor), Berkay (Dk. 10, 23, 35, 60) Doğukan (Dk. 68), Erçağ (Dk.81) (Tepecikspor)

Yasin Erdem - Fatih Ünlü

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